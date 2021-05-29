بركة : “تصويت البّيجيدي ضد قانون تقنين الكيف مشهد سريالي يبعث على الشفقة “

2021-05-29 / 9:23 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار البركة، إن مايدعو للاستغراب هو ماتم تسجيله أثناء التصويت على قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ،حيث صوت فريق حزب للعدالة والتنمية ضد هذا المشروع بعد أن صادق عليه في مجلس الحكومة.

وفي كلمة له في افتتاح المجلس الوطني لحزبه، اليوم السبت، اضاف بركة أن تصويت فريق “البيجيدي” بالبرلمان ضد قرار تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يأتي ضد التوجه السياسي للحكومة التي يقودها نفس الحزب في مشهد “سريالي يبعث على الشفقة” حسب تعبير بركة.

وأردف بركة أنه بالرغم من تصويت الحزب الحاكم ضد “تقنين استعمال الكيف” فان المشروع ماض في مسار استكمال الاجراءات القانونية النهائية مايبعث على تغيير جذري في عقلية الدولة والمجتمع حسب رأي بركة.

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تعليق واحد

  1. tous les toxicomanes dont vous faites parti, veulent légaliser le cannabis , ce qui est drôle vous diaboliser ou traiter de naïfs ou de complotistes !
    mr le toxicomane , acceptez qu’il peut avoir une différence d’opinion !

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