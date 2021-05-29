لأسباب تافهة..الجيش الاسباني يرفض المشاركة في مناورات الأسد الافريقي بالمغرب
قالت جريدة “الباييس” إن الجيش الإسباني رفض المشاركة في المناورات العسكرية التي يحتضنها المغرب بمشاركة عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة لأسباب قالت عنها أنها مرتبطة بتفادي “الاعتراف” بسيادة المغرب على صحرائه.
وأشارت جريدة البايس أن وزارة الدفاع الإسبانية أرجعت سبب رفض دعوة القيادة الأمريكية لإفريقيا “أفريكوم”،بالميزانية التي تجبرها على تحديد أولويات التمارين التي تشارك فيها.
ويحتضن المغرب مناورات عسكرية رفقة الولايات المتحدة ودول أخرى تحمل اسم “الأسد الأفريقي 2021″، وهذه المناورات التي ستبدأ في ظرف عشرة أيام تجري كل سنة، وتشارك فيها تسع دول من أوروبا وأفريقيا بعدد جنود يبلغ 7800، علاوة على 67 طائرة مقاتلة ودعم لوجستي سفن حربية.
ومازالت ردود الفعل تتوالى منذ أن اندفع، قبل أيام، آلاف المهاجرين غير النظاميين نحو سياجات مدينة سبتة المغربية المحتلة، في حادثة تسببت في تعميق الأزمة القائمة بين الرباط ومدريد، منذ أن استقبلت هذه الأخيرة الزعيم الانفصالي إبراهيم غالي بهوية مزورة، قبل أسابيع، مادفع بالعلاقات المغربية الإسبانية نحو أزمة حادة.
7 تعليقات
الأسد الأفريقي تمرين للاستعداد لمحاربة الإرهاب والمنظم من طرف الدول المتحالفة ضد الارهاب.
خطا فادح ترتكبها حكومه سانشيز لان اسبانيا عانت نن الارهاب.
تبين العدو الحقيقي للمغرب إنها اسبانيا.
ألما وشطب حتى القاع لبحر بورقعة
لا نريد مشاركتهم وتعرفهم على بعض قدرات الجيش المغربي.. وتصرفهم في سبتة وأزمة بن بطوش هو تصرف عدو لدود متربص…وعليهم أن يعلموا ان خروجهم طوعا او كرها من سبتة ومليلية والجزر هي مسألة وقت ليس إلا.
يجب قطع العلاقات مع اولاد بورقعة.لاخير فيهم.
قرات مسبقا ان المغرب الذي دعا الاسبان ان يبقوا في دولتهم و لا يقبل مشتركتهم، و اليوم اقرا بان الاسبان هم الذين رفضوا، الى من اصدق؟
يحيا المغرب.الله الوطن الملك.تحية حارة لكل غيور على وطنه