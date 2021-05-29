سطات..جثة شاب معلقة بحبل تستنفر السلطات

محمد منفلوطي- هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، ان عناصر مسرح الجريمة التابعة للأمن الولائي بسطات باشرت منذ صبيحة اليوم السبت تحقيقاتها لفك خيوط واقعة تتعلق بالعثور على جثة شاب عشريني تم العثور على جثته معلقة بحبل بسطح منزل أسرته، مما خلف استنفارا أمنيا، و حضورا لمواطنين تابعوا تفاصيل اخراج الجثة وارسالها الى قسم التشريح بمستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بتعليمات من النيابة المختصة حيث من المرجح أن يتم اخضاعها للتشريح الطبي.

وأضافت مصادرنا، أنه ومع ورود الخبر انتقلت عناصر الأمن بمعية ممثلين عن السلطة المحلية، حيث تمت معاينة الجثة وهي معلقة بحبل في ظروف وصفت بالغامضة، والعمل على جمع المعطيات التي قد تفيد في مجريات التحقيق، في انتظار الاعلان عن نتائج الترشيح الطبي المزمع اجراؤه على جثة الهالك بتعليمات من النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

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