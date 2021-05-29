لمواجهة كورونا.. السعودية ترسل 60 طنا من الأوكسجين للهند

2021-05-29 / 7:48 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلن وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، أن السعودية أرسلت 60 طنا من الأوكسجين السائل إلى بلاده لتعزيز جهود السلطات فيها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار الوزير الهندي إلى أن السعودية عرضت كذلك توفير 100 حاوية من الأوكسجين، من المقرر أن تصل الهند في الأشهر المقبلة، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

وكانت السعودية قد دعمت الهند في 25 أبريل الماضي بـ80 طنا من الأوكسجين، بالشراكة مع مجموعة “آدني” الهندية للنقل واللوجستيات، وشركة “لايند” في مجال الغاز الطبيعي.

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