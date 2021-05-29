أقصبي : لجنة النموذج التنموي ضيعت فرصة لقول الحقيقة التي طالب بها الملك

هبة بريس- الرباط

قال الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، إن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ، لم تضع “أصبعها على مكامن الخلل”، مشيرا في ذات الوقت إلى أن التقرير تطرق لأمور مهمة مثل السيادة وأكد على ضرورة أخذ العبرة من الجائحة وإعادة الاعتبار للدولة.

وأضاف أقصبي خلال مشاركته في ندوة داخلية نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم السبت، أن اللجنة ضيعت فرصة لقول الحقيقة التي طالب بها الملك أعضاءها في خطاب الإعلان عن تشكيل اللجنة شهر يوليوز 2019 ، حينما أكد على “أنا ننتظر منها أن تباشر عملها، بكل تجرد وموضوعية، وأن ترفع لنا الحقيقة، ولو كانت قاسية أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول”.

واسترسل الخبير الاقتصادي في القول إن السيادة “هي القدرة على التحكم في الاختيارات وإخضاع الخيارات للحاجيات الداخلية قبل الخارجية وتوجيه اختياراتك لتلبية هذه الحاجيات”، ويضيف: لكن “كل ما يقوله التقرير فيما يخص السياسة الفلاحية والتنموية هو استمرارية ما كان ولم يطرح أي تغيير”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1