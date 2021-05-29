أقصبي : لجنة النموذج التنموي ضيعت فرصة لقول الحقيقة التي طالب بها الملك

2021-05-29 / 7:30 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قال الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، إن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ، لم تضع “أصبعها على مكامن الخلل”، مشيرا في ذات الوقت إلى أن التقرير تطرق لأمور مهمة مثل السيادة وأكد على ضرورة أخذ العبرة من الجائحة وإعادة الاعتبار للدولة.

وأضاف أقصبي خلال مشاركته في ندوة داخلية نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم السبت، أن اللجنة ضيعت فرصة لقول الحقيقة التي طالب بها الملك أعضاءها في خطاب الإعلان عن تشكيل اللجنة شهر يوليوز 2019 ، حينما أكد على “أنا ننتظر منها أن تباشر عملها، بكل تجرد وموضوعية، وأن ترفع لنا الحقيقة، ولو كانت قاسية أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول”.

واسترسل الخبير الاقتصادي في القول إن السيادة “هي القدرة على التحكم في الاختيارات وإخضاع الخيارات للحاجيات الداخلية قبل الخارجية وتوجيه اختياراتك لتلبية هذه الحاجيات”، ويضيف: لكن “كل ما يقوله التقرير فيما يخص السياسة الفلاحية والتنموية هو استمرارية ما كان ولم يطرح أي تغيير”.

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‫3 تعليقات

  1. ce monsieur est connu pour parler pour ne rien dire .il aime bien paraître comme un opposant à tout.mais en fait c est homme. incompétent et qui n a rien dans le crâne de point de vue idée .je l ai vu dans un débat une fois on dirait un instituteur qui e économie pas un expert . d ailleurs il a été coincé par un journaliste en lui demandant ses idées at lui pour liquider la caisse de compensation .il est resté bouche bée

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