انتحار بخريبكة
الصورة تعبيرية

أب لطفلة يضع حدا لحياته شنقا بالحسيمة

2021-05-29 / 6:52 مساءً
1
هبة بريس- الحسيمة

أقدم شخص في الثلاثينيات من العمر، على وضع حد لحياته شنقا أمس الجمعة، بدوار “بومعدن” بجماعة شقران التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، في ظروف وصفت بالغامضة.

مصادر محلية، أكدت أن الهالك أب لطفلة، عثر عليه جثة هامدة معلقة بحبل عمد الى لفه حول عنقه إلى السقف داخل منزل مهجور بالدوار المذكور، ليتم اخطار مصالح الدرك الملكي التي هرعت الى عين المكان وعملت على معاينة جثة الهالك.

وقد تم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمركز الاقليمي محمد الخامس بمدينة الحسيمة، لإخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من مصالح النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شبيبة “البيجيدي” تدعو الى تمتيع معتقلي “الاحتجاجات” و”الصحفيين” بالعفو

شبيبة “البيجيدي” تدعو الى تمتيع معتقلي “الاحتجاجات” و”الصحفيين” بالعفو

2021-05-30 / 12:47 مساءً
Photo of شاب يقضي نحبه في سوق “للازهرة” بالجديدة جراء صعقة كهربائية

شاب يقضي نحبه في سوق “للازهرة” بالجديدة جراء صعقة…

2021-05-30 / 12:11 مساءً
Photo of المغرب يشترط “البطاقة الصحية” لاستقبال القادمين

المغرب يشترط “البطاقة الصحية” لاستقبال القادمين

2021-05-30 / 11:56 صباحًا
Photo of خبير : المغرب يضطلع بدور “مهم” افريقيا في تطوير طب المستقبل

خبير : المغرب يضطلع بدور “مهم” افريقيا في تطوير…

2021-05-30 / 11:06 صباحًا
Photo of وسط التوتر ..صحيفة اسبانية تقارن بين المغرب واسبانيا عسكريا

وسط التوتر ..صحيفة اسبانية تقارن بين المغرب واسبانيا عسكريا

2021-05-30 / 10:46 صباحًا
Photo of مع تنامي الجريمة .. مغاربة يطالبون بحزم أمني للحد من الظاهرة

مع تنامي الجريمة .. مغاربة يطالبون بحزم أمني للحد…

2021-05-30 / 9:22 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس الأحد.. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-05-30 / 7:00 صباحًا
Photo of برشيد..تلميذ يلقي حتفه غرقا بحوض مائي

برشيد..تلميذ يلقي حتفه غرقا بحوض مائي

2021-05-29 / 10:59 مساءً
Photo of آسفي.. فتح بحث قضائي لتحديد خلفيات إقدام شخص على تعريض موظف شرطة للضرب والجرح المفضي للموت

آسفي.. فتح بحث قضائي لتحديد خلفيات إقدام شخص على…

2021-05-29 / 9:58 مساءً
Photo of سطات..أحواض المياه العادمة تلوث بيئي وباعوض مزعج

سطات..أحواض المياه العادمة تلوث بيئي وباعوض مزعج

2021-05-29 / 9:51 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق