فيتنام ترصد سلالة جديدة لفيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال عبر الهواء

هبة بريس- وكالات

رصدت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم السبت، سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالتي كوفيد-19 الهندية والبريطانية أكثر قابلية للانتقال عبر الهواء.

وقال وزير الصحة الفيتنامي، نجوين ثانه لونج، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية إن التسلسل الجيني لفحوصات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من سلالات فيروس كورونا في وقت واحد وهما السلالتان الهندية والبريطانية.

وأضاف لونج أن ” وزارة الصحة ستعلن عن سلالة فيروس كورونا الجديدة على خريطة الجينوم العالمية”، لافتا إلى أنه لم يتم تسمية السلالة الجديدة بعد. وحذر من أن الفيروس التاجي المسؤول عن الموجة الجديدة أكثر قابلية للانتقال، خاصة عبر الهواء.

وأوضح الوزير أن الأوساط الفيروسية في المختبر كشفت أن الفيروس ضاعف نفسه بسرعة كبيرة، ما سبب وجود العديد من الحالات الجديدة في مواقع مختلفة في إطار زمني أقصر.

يشار إلى أن فيتنام رصدت حتى الآن وجود سبع سلالات مختلفة من فيروس كورونا، بما في ذلك السلالات التي رصدت لأول مرة في كل من المملكة المتحدة والهند وجنوب إفريقيا.

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