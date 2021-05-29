اسبانيا تُقرر تمديد إغلاق معبري سبتة ومليلية “الحدودين”

2021-05-29 / 6:18 مساءً
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هبة بريس- الرباط

نشرت وزارة الداخلية الاسبانية، مرسوما بالجريدة الرسمية، يقضي بالابقاء على حدود سبتة ومليلية المحتلتين مغلقة، اعتبارا من يوم أمس الجمعة.

وجاء قرار الحكومة الاسبانية بتمديد إغلاق المعابر الحدودية في كل من مليلية وسبتة المحتلتين إلى غاية 30 يونيو المقبل في سياق الاجراءات الوقائية لمحاصرة تفشي فيروس “كورونا” المستجد “كوفييد19”.

وتعمل السلطات الإسبانية مع اقتراب نهاية كل شهر على مراجعة الأوضاع الوبائية للبلدان المجاورة لها، وعلى أساس ذلك تتخذ قرار إيقاف أو تمديد إغلاق الحدود معها، تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة في عدد من البلدان العالمية.
جدير بالذكر ان العلاقات بين البلدين تكر بأزمة سياسية غير شمبوبة وذلك بسبب اقدام مدريد على استقبال زعيم جبهة البوليساريو المتابع في قضايا اغتصاب بأحد مستشفياتها دون ان تقدم مدريد أدنى توضيح بخصوص حيثيات الاستقبال.

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