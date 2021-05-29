طنجة.. الأمن يشن حملة واسعة على مستعملي الدراجات النارية

2021-05-29 / 6:02 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

شنت مصالح الأمن بمدينة طنجة على مدى الأيام الأخيرة حملة واسعة على مستعملي الدراجات النارية الذين يتم ضبطهم في وضعيات مخالفة للقانون أو لا يتوفرون على وثائق قانونية و في وضعية مشبوهة بشوارع طنجة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن عدد الدراجات التي يتم إيداعها بالمحجز البلدي بشكل يومي تصل الى ما يفوق 30 دراجة يوميا ما بين منطقة امن طنجة المدينة ومنطقة امن بني مكادة، حيث يتم مصادرتها من سائقيها الذين يتم ضبطهم في وضعيات مخالفة للقانون، على رأسها حالات تتعلق بعدم التوفر على الوثائق القانونية الخاصة بالدراجة.

وكشفت المصادر نفسها، أن هذه الحملة الامنية الواسعة، تاتي في اطار محاربة كل الظواهر السلبية و الشوائب الامنية التي تتورط فيها هاته الدراجات النارية بطنجة .

الحملة الامنية لولاية امن طنجة لازالت مستمرة الى غاية تحقيق الاهداف الامنية المرجوة منها والحد من الاختلالات والاخطار التي تتسبب فيها هذه الدراجات النارية بحق المواطنين بمدينة طنجة .

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