كوورونا المغرب
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خلال 24 ساعة.. تسجيل 410 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

2021-05-29 / 4:32 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت، عن تسجيل 410 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 518.868 حالة.

كما سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9138 حالة وفاة.

و سجلت 297 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 506.740 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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