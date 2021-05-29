صراع مغربي جزائري في نهائي دوري الابطال بين زياش ومحرز

2021-05-29 / 4:01 مساءً
5
هبة بريس

يشهد نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت ظهور نجمين عربيين يطمح كلاهما لصناعة التاريخ و حصد التتويج الأوربي، و وراءها ملايين من الأنصار، حكيم زياش نجم المنتخب الوطني و رياض محرز نجم المنتخب الجزائري.

و يطمح الدولي المغربي حكيم زياش قيادة فريقه تشيلسي الإنجليزي، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لثاني مرة في تاريخ النادي.

وكان حكيم زياش تألق خلال الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، ضد مانشستر سيتي، بتسجيله هدفين مرة أولى برسم نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، والثانية برسم الدورة الخامسة والثلاثين من “البريميرليج”.

و سيشكل التتويج الأوروبي فرصة كبيرة لحصد جائزة أحسن لاعب افريقي، لذلك فأنصار اللاعبين ينتظران تألق نجميهما العربيين.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منتخب الفوتسال يقسو على مصر برباعية ويتوج بلقب البطولة العربية

منتخب الفوتسال يقسو على مصر برباعية ويتوج بلقب البطولة…

2021-05-29 / 7:34 مساءً
Photo of الأهلي المصري يتوج بالسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان

الأهلي المصري يتوج بالسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان

2021-05-28 / 9:40 مساءً
Photo of رسميا.. يوفنتوس يقيل مدربه أندريا بيرلو

رسميا.. يوفنتوس يقيل مدربه أندريا بيرلو

2021-05-28 / 11:10 صباحًا
Photo of وحيد خليلوزيتش يكشف القائمة النهائية للمنتخب الوطني

وحيد خليلوزيتش يكشف القائمة النهائية للمنتخب الوطني

2021-05-27 / 2:37 مساءً
Photo of المنتخب المغربي يحافظ على تصنيفه العالمي والإفريقي

المنتخب المغربي يحافظ على تصنيفه العالمي والإفريقي

2021-05-27 / 1:28 مساءً
Photo of ريال مدريد يعلن استقالة زين الدين زيدان من تدريب الفريق

ريال مدريد يعلن استقالة زين الدين زيدان من تدريب…

2021-05-27 / 11:40 صباحًا
Photo of ورش التحكيم بالمغرب.. جهود حثيثة للرقي بالمنظومة والتشبيب رهان المرحلة

ورش التحكيم بالمغرب.. جهود حثيثة للرقي بالمنظومة والتشبيب رهان…

2021-05-26 / 4:36 مساءً
Photo of “الجامعة” تهنئ الرجاء البيضاوي بمناسبة التأهل لنصف نهائي “الكاف”

“الجامعة” تهنئ الرجاء البيضاوي بمناسبة التأهل لنصف نهائي “الكاف”

2021-05-24 / 11:59 صباحًا
Photo of المغرب يستهل مشاركته في كأس إفريقيا للكرة الشاطئية بفوز ساحق

المغرب يستهل مشاركته في كأس إفريقيا للكرة الشاطئية بفوز…

2021-05-23 / 10:32 مساءً
Photo of تحت أنظار الناخب الوطني.. الفتح يوقف صحوة العساكر في ديربي العاصمة

تحت أنظار الناخب الوطني.. الفتح يوقف صحوة العساكر في…

2021-05-23 / 9:22 مساءً

‫5 تعليقات

  3. de parents immigrés marocains originaires du Tafoughalt, un village berbère appartenant aux Rif au nord du Maroc[8]. C’est dans les quartiers sud de Dronten que Hakim grandit[lp 1],[9]. Ses deux plus grands 

  5. عنوان بائس. هو صراع فريقين إنجليزين أما زياش ومحرز فليسا إلا موظفين عند الفريقين.سبحان الله للبحت على البوز، دائما تقحمون الصراع بين الجارين. هذه رياضة أتركوا السياسة للسياسيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق