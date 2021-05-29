صراع مغربي جزائري في نهائي دوري الابطال بين زياش ومحرز
هبة بريس
يشهد نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم السبت ظهور نجمين عربيين يطمح كلاهما لصناعة التاريخ و حصد التتويج الأوربي، و وراءها ملايين من الأنصار، حكيم زياش نجم المنتخب الوطني و رياض محرز نجم المنتخب الجزائري.
و يطمح الدولي المغربي حكيم زياش قيادة فريقه تشيلسي الإنجليزي، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لثاني مرة في تاريخ النادي.
وكان حكيم زياش تألق خلال الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، ضد مانشستر سيتي، بتسجيله هدفين مرة أولى برسم نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، والثانية برسم الدورة الخامسة والثلاثين من “البريميرليج”.
و سيشكل التتويج الأوروبي فرصة كبيرة لحصد جائزة أحسن لاعب افريقي، لذلك فأنصار اللاعبين ينتظران تألق نجميهما العربيين.
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Et Quand l’Algèrie et le Maroc sont des pays Arabe!Moi je sens et j’avoué que je suis pas arabe et je m’appartiens pas a ce monde virtuel de soi-disant le monde Arabe
محرز يلعب دائما و زياش ينتظر فرصته. لازم زياش يغادر تشيلسي اذا اراد التألق واللعب اكثر.
de parents immigrés marocains originaires du Tafoughalt, un village berbère appartenant aux Rif au nord du Maroc[8]. C’est dans les quartiers sud de Dronten que Hakim grandit[lp 1],[9]. Ses deux plus grands
Les 2 imazighn non les 2 arabes arrêtez d’arabiser notre people
عنوان بائس. هو صراع فريقين إنجليزين أما زياش ومحرز فليسا إلا موظفين عند الفريقين.سبحان الله للبحت على البوز، دائما تقحمون الصراع بين الجارين. هذه رياضة أتركوا السياسة للسياسيين.