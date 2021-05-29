صورة تعبيرية

ظهر في فيديو يحدث فوضى بالشارع العام.. توقيف شخص بآسفي

2021-05-29 / 3:43 مساءً
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هبة بريس - آسفي

تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بأسفي، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة 28 ماي الجاري، يظهر فيه شخص يحدث الفوضى بالشارع العام ويلحق خسائر مادية بممتلكات الغير بحي “القليعة” بمدينة أسفي.

وقد أظهرت مراجعة المعطيات والسجلات الممسوكة لدى مصالح الأمن العمومي بمدينة أسفي، أن النازلة تعود لصباح يوم أمس الجمعة، وأن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وهو في حالة سكر متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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