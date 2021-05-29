يهم ساكنة خريبكة ووادي زم وأبي الجعد.. اضطرابات وانقطاعات في الماء الصالح للشرب

هبة بريس

ذكرت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – أنه وبسبب أشغال إصلاح عطب بالقناة الرئيسية ذات القطر 1200 ملم على مستوى مدينة تادلة، والتي تزود بالماء الصالح للشرب مدن ومراكز إقليم خريبكة انطلاقا من محطة معالجة مياه حقينة سد آيت مسعود بإقليم بني ملال، ستعرف بعض الأحياء المرتفعة بكل من مدن خريبكة ووادي زم وأبي الجعد والمراكز التابعة لها اضطرابات أو انقطاعات في التزويد بالماء الصالح للشرب وذلك انطلاقا من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة 28 ماي 2021 إلى غاية الساعة السابعة صباحا من يوم السبت 29 ماي 2021

وفي هذا الصدد، أنهى المدير الجهوي الى أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والتدابير المستعجلة المتمثلة في استدعاء المقاولة التي تشرف على إصلاح هذا العطب في وقت قياسي وكذا توفير جميع المستلزمات لإعادة التزويد بالماء الشروب إلى وضعه الطبيعي.

وجدد المدير الجهوي شكره لتفهم زبناء المكتب وسعة صدرهم في التعامل مع هاته الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب الخارجة عن الإرادة.

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