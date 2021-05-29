سعد الدين العثماني

البيجيدي: التجربة الحكومية للحزب إيجابية رغم العراقيل التي اصطدمت بها

2021-05-29 / 2:39 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أشاد حزب العدالة والتنمية، بتجربته الحكومية لما بعد سنة 2016 واصفا اياها بالايجابية.

وذكر الحزب، في العرض السياسي الذي قدمه خلال الندوة الصحفية المنعقدة مساء أمس الجمعة، أن تشخيص هذه المرحلة تميزت بتقييم إيجابي للتجربة الحكومية للحزب رغم الصعوبات والعراقيل التي اصطدمت بها من الداخل ومن الخارج وإخفاق محاولات التحكم في نتائج الانتخابات، وهو التقييم الصادر عن صناديق الاقتراع خلال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية صيف سنة 2016 سواء على المستوى الوطني أو المحلي والتي كرست صدارة الحزب للمشهد السياسي.

كما تميزت هذه المرحلة، يضيف البيجيدي، بقرار الحزب مواصلة المشاركة في الحكومة من موقع التدبير الحكومي، على الرغم من التداعيات التي خلفها ما عرف ب”البلوكاج””، والتي تم تجاوز الكثير منها.

وقد تميزت هذه المرحلة بمصادقة المؤتمر الوطني الثامن للحزب المنعقد شهر دجنبر 2017 على” ورقة توجهات المرحلة” والتي اعتمدت اختيار مواصلة البناء الديمقراطي، كما تميزت بتقدم واضح في مجال تدبير الحزب لشأن الجماعات الترابية وخاصة المدن الكبرى، وفي تبنى الحزب من خلاله موقعه الحكومي لشعار ”الإنصات والانجاز ”.

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