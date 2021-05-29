المغرب وجزر سليمان يؤكدان عزمهما على إعطاء زخم جديد لعلاقاتهما الثنائية

هبة بريس

وقع سفير صاحب الجلالة لدى أستراليا، كريم مدرك، والمفوض السامي لجزر سليمان في أستراليا، روبرت سيسيلو، مؤخرا، على مجموعة من اتفاقيات التعاون بين المملكة المغربية وجزر سليمان تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المؤطر لعلاقاتهما الثنائية.

وسيمكن التوقيع على هذه الاتفاقيات، والذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من فتح صفحة جديدة في إطار العلاقات بين الرباط وهونيارا.

وقال مدرك بالمناسبة إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في فبراير 2011، والمغرب وجزر سليمان تجمعهما روابط صداقة قائمة على الاحترام المتبادل للوحدة الترابية، وتعزيز التعاون وإرادة المساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن الجهود التي يبذلها المغرب لتوطيد علاقاته مع الدول الجزرية في منطقة المحيط الهادي تندرج في إطار التعاون جنوب-جنوب، الذي يعد مكونا أساسيا للسياسة الخارجية للمملكة.

وذكر مدرك، في هذا السياق، بأن الدورة الثالثة من منتدى “المغرب-جزر المحيط الهادي”، التي انعقدت في فبراير 2020 بالعيون، شكلت منصة ملائمة لمناقشة التحديات المشتركة للتنمية المستدامة ودراسة المشاريع الملموسة في منطقة المحيط الهادي، وفقا لصيغة مبتكرة ومعايير تعاون تراعي خصوصيات واحتياجات دول المنطقة، في إطار روح التضامن وتبادل الخبرات.

من جهته، رحب المفوض السامي لجزر سليمان بعلاقات الصداقة والتضامن الممتازة بين البلدين، مشيدا بالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية.

وأكد سيسيلو ، في هذا الصدد، أن توقيع هذه الاتفاقيات سيمكن من وضع لبنات تعاون مستدام، وذلك بهدف إعطاء زخم أقوى للعلاقات بين البلدين، معربا عن شكره للمملكة على انخراطها الثابت من أجل دول منطقة المحيط الهادي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0