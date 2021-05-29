الأولى من نوعها.. إطلاق بوابة إلكترونية لتتبع البرنامج الحكومي

هبة بريس

أطلقت رئاسة الحكومة بوابة إلكترونية خاصة بتتبع البرنامج الحكومي، (www.barnamaj.cg.gov.ma)، هي الأولى من نوعها بالمغرب.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه البوابة، التي تعد ثمرة عمل دؤوب دام حوالي ثلاثة أعوام، بتشاور وتعاون مع القطاعات الوزارية وعدد من الشركاء، تهدف إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي.

وأوضح البلاغ أن إحداث هذه البوابة تم وفق المقاربة التي اعتمدتها الحكومة لتتبع البرنامج الحكومي منذ 25 أبريل 2017، والتي فص لها المنشور الصادر عن رئيس الحكومة رقم 10.17 بتاريخ 18 غشت 2017.

وأضاف أن البوابة تمكن من تتبع تنفيذ التزامات الحكومة الواردة في برنامجها، والتي تم تصنيفها على شكل إجراءات عملية بلغت 581 إجراء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه البوابة الالكترونية توفر محركا للبحث وفهرسة موضوعاتية، لتيسير اطلاع المواطنين، وكل مهتم بالشأن العام والسياسات العمومية، على مدى التقدم الحاصل في تنفيذ هذه الإجراءات، مبرزا أنها تتضمن أيضا عرضا مفصلا للمنهجية المعتمدة لتتبع البرنامج الحكومي، وكذا تقارير عن حصيلة العمل الحكومي، التي تصدرها الحكومة بشكل منتظم، وعددا من المواد المتعلقة بمؤشرات وطنية، اقتصادية واجتماعية.

ومن شأن هذه البوابة الإسهام في مأسسة هذه المقاربة الجديدة للشفافية والمحاسبة، بتمكين الرأي العام من تتبع مدى تقدم الحكومة في تنفيذ التزاماتها، بشكل مستمر ومفصل، عبر تحيين معطياتها بطريقة منتظمة، على أساس المعلومات التي توفرها مباشرة القطاعات الحكومية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الإنجاز يعتبر جزءا ضمن مجموعة من الوسائل والآليات التواصلية التي تعتمدها الحكومة، والتي تكرس حرصها على الوضوح والشفافية بخصوص تنفيذ برنامجها الحكومي وحصيلة عملها الجماعي.

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