الناظور .. استنفار أمني بعد اعتداء أفارقة على عون سلطة جنسيا

هبة بريس - وجدة

تشهد منطقة جبل كوركو بالناظور منذ يوم الخميس 27 ماي الجاري، استنفارا أمنيا مشددا بسبب فاجعة جنسية كان ضحيتها عون سلطة ينحدر من منطقة بني شيكر.

وحسب مصادر مطلعة، فعون السلطة كان في جولة مراقبة روتينية على طول السياج الحدودي مع مليلية، حيث اعترض طريقه مجموعة من المهاجرين الأفارقة الذين قاموا باختطافه ونقله إلى أعلى الجبل حيث اعتدوا عليه جنسيا، قبل أن يطلقوا سراحه بعد عدة ساعات عاريا وفي حالة مزرية.

هذا ويذكر ان مجموعة من الأفارقة سبق واعتدوا في ليلة عيد الفطر على باشا ببني انصار وعلى قائد القوات المساعدة وتلت ذلك حملة واسعة وزيارة ميدانية من عامل الاقليم للمنطقة واعتقال المعتدين.

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