صورة تعبيرية

الناظور .. استنفار أمني بعد اعتداء أفارقة على عون سلطة جنسيا

2021-05-29 / 12:25 مساءً
4
هبة بريس - وجدة

تشهد منطقة جبل كوركو بالناظور منذ يوم الخميس 27 ماي الجاري، استنفارا أمنيا مشددا بسبب فاجعة جنسية كان ضحيتها عون سلطة ينحدر من منطقة بني شيكر.

وحسب مصادر مطلعة، فعون السلطة كان في جولة مراقبة روتينية على طول السياج الحدودي مع مليلية، حيث اعترض طريقه مجموعة من المهاجرين الأفارقة الذين قاموا باختطافه ونقله إلى أعلى الجبل حيث اعتدوا عليه جنسيا، قبل أن يطلقوا سراحه بعد عدة ساعات عاريا وفي حالة مزرية.

هذا ويذكر ان مجموعة من الأفارقة سبق واعتدوا في ليلة عيد الفطر على باشا ببني انصار وعلى قائد القوات المساعدة وتلت ذلك حملة واسعة وزيارة ميدانية من عامل الاقليم للمنطقة واعتقال المعتدين.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
10

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سطات..جثة شاب معلقة بحبل تستنفر السلطات

سطات..جثة شاب معلقة بحبل تستنفر السلطات

2021-05-29 / 7:57 مساءً
Photo of عرضا سيدة للسرقة بالعنف.. توقيف 3 أشخاص بالقنيطرة

عرضا سيدة للسرقة بالعنف.. توقيف 3 أشخاص بالقنيطرة

2021-05-29 / 4:46 مساءً
Photo of ظهر في فيديو يحدث فوضى بالشارع العام.. توقيف شخص بآسفي

ظهر في فيديو يحدث فوضى بالشارع العام.. توقيف شخص…

2021-05-29 / 3:43 مساءً
Photo of الرصاص يلعلع بالعيون لتوقيف شخص عرض الشرطة ومواطنين للخطر

الرصاص يلعلع بالعيون لتوقيف شخص عرض الشرطة ومواطنين للخطر

2021-05-29 / 10:47 صباحًا
Photo of البيضاء .. توقيف أربعيني في حالة تخدير عرقل حركة سير الطرامواي

البيضاء .. توقيف أربعيني في حالة تخدير عرقل حركة…

2021-05-28 / 8:00 مساءً
Photo of فاجعة…عشريني ينهي حياته شنقا بمدينة خريبكة

فاجعة…عشريني ينهي حياته شنقا بمدينة خريبكة

2021-05-28 / 6:41 مساءً
Photo of طنجة.. توقيف شخص وحجز أزيد من 17 ألف قرص مخدر

طنجة.. توقيف شخص وحجز أزيد من 17 ألف قرص…

2021-05-28 / 5:27 مساءً
Photo of العرائش.. الأمن يوقف شقيقين ويحجز 9000 قرص مخدر

العرائش.. الأمن يوقف شقيقين ويحجز 9000 قرص مخدر

2021-05-28 / 10:34 صباحًا
Photo of تارودانت: اعتقال أستاذ تحرش بتلميذات المستوى الأول

تارودانت: اعتقال أستاذ تحرش بتلميذات المستوى الأول

2021-05-27 / 9:22 مساءً
Photo of عون سلطة يرسل زميله الى قسم المستعجلات بطنجة

عون سلطة يرسل زميله الى قسم المستعجلات بطنجة

2021-05-27 / 6:00 مساءً

‫4 تعليقات

  1. يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الانذال الجبناء…لقد استغلوا غياب الامن في بعض المناطق…واقدامهم على هذه الجريمة يدل على استهتارهم بالسلطة المغربية وبالقانون….هذه اهانة للمغاربة ككل.

  3. هاؤلأجاءوا ليفسدو في الارض (ف. عهد عمر) رظي الله, عنه كان يحكم على صحب التحروش او الجنسي ب. 100 “جلده” هاؤلائي اع،ليهم بأقص العوقوبة « الله تعلى ايعون .المسؤلين والسلطة المغربية أمين يارب العالمين

  4. المخزن دار فلوس الاتحاد الاوربي في جيبو و الأفارقة دايرين ما بغاو في الشعب الاتجار في الكوكايين سرقة الشبابيك البنكية النصب و الاحتيال احتلال الملك الخاص الاغتصاب ………

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق