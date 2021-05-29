الناظور .. استنفار أمني بعد اعتداء أفارقة على عون سلطة جنسيا
هبة بريس - وجدة
تشهد منطقة جبل كوركو بالناظور منذ يوم الخميس 27 ماي الجاري، استنفارا أمنيا مشددا بسبب فاجعة جنسية كان ضحيتها عون سلطة ينحدر من منطقة بني شيكر.
وحسب مصادر مطلعة، فعون السلطة كان في جولة مراقبة روتينية على طول السياج الحدودي مع مليلية، حيث اعترض طريقه مجموعة من المهاجرين الأفارقة الذين قاموا باختطافه ونقله إلى أعلى الجبل حيث اعتدوا عليه جنسيا، قبل أن يطلقوا سراحه بعد عدة ساعات عاريا وفي حالة مزرية.
هذا ويذكر ان مجموعة من الأفارقة سبق واعتدوا في ليلة عيد الفطر على باشا ببني انصار وعلى قائد القوات المساعدة وتلت ذلك حملة واسعة وزيارة ميدانية من عامل الاقليم للمنطقة واعتقال المعتدين.
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4 تعليقات
يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الانذال الجبناء…لقد استغلوا غياب الامن في بعض المناطق…واقدامهم على هذه الجريمة يدل على استهتارهم بالسلطة المغربية وبالقانون….هذه اهانة للمغاربة ككل.
هاد الافارقة راه ماشي من بني البشر صدق هيݣل لما قال الاسود متوحش،زمزال العاطي إعطي غيوليو إدخلو علينا للديور
هاؤلأجاءوا ليفسدو في الارض (ف. عهد عمر) رظي الله, عنه كان يحكم على صحب التحروش او الجنسي ب. 100 “جلده” هاؤلائي اع،ليهم بأقص العوقوبة « الله تعلى ايعون .المسؤلين والسلطة المغربية أمين يارب العالمين
المخزن دار فلوس الاتحاد الاوربي في جيبو و الأفارقة دايرين ما بغاو في الشعب الاتجار في الكوكايين سرقة الشبابيك البنكية النصب و الاحتيال احتلال الملك الخاص الاغتصاب ………