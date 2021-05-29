إيطاليا: توقيف لص مغربي يستعين بكلب بيتبول لسلب المواطنين أموالهم

عبد اللطيف الباز - إيطاليا

اضطر دركي إيطالي يعمل بفرقة الكارابنييري بمنطقة ” أعمدة سان لورينزو ” في مدينة ميلانو إلى استعمال سلاحه الوظيفي لصد هجوم قام به شاب مغربي عشريني، مستعينا عن طريق كلب شرس من فصيلة البيت بول الهجينة.

وقد جاء تدخل عناصر الدرك الإيطالي بناءً على طلب استغاثة من سائحين ألمانيين، الذين أكدوا أن شخصا في حالة هيستيرية يقوم بتهديدهم بواسطة كلب مفترس من أجل السرقة وهو ما اضطر عناصر” الكارابنييري “إلى الإنتقال على الفور لتوقيف المعني بالأمر ، وبالوصول إلى مكان التدخل أبدى المعني بالأمر مقاومة عنيفة مشهرا ومحرضا في الوقت ذاته كلبه على مهاجمة الدرك ، حيث قام الأخير بعض دركي على مستوى رسغه الأيمن، الأمر الذي دفعه إلى إستعمال سلاحه الناري مطلقا رصاصات أخطأت واحدة منها هدفها وأصابت مواطن إيطالي في ساقه اليمنى ، كما أصيبت أيضا في هذا الحادث، الذي جرى توتيقه على تقنية المباشر بالفضاء الأزرق ” فيسبوك “، شابة من جنسية إستونية في ساقيها بسبب شظايا الطلقات النارية.

وحسب مصادر جيدة الإطلاع ، فإن الدركي المصاب تم نقله إلى غرفة الإنعاش بمصحة” بوليتكنيكو”لتلقي الإسعافات الضرورية بينما تم تكثيف البحث عن المعتدي الذي تمكن من الهرب حيت جرى توقيفه بعد وقت وجيز .

وقد تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف المدعي العام بميلانو ، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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