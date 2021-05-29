عيسى بلهادي

ضجة في الجزائر.. أمين حزب يصف مرشحاته ب”الفريز سيليكسيوني”

2021-05-29 / 11:16 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أثار الأمين العام لجبهة الحكم الراشد في الجزائر، عيسى بلهادي، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد وصفه لمترشحات حزبه الحسناوات بـ”الفراولة”.

وقال بلهادي خلال تجمع نظّمه في إطار حملته الانتخابية مؤخرا إنه يوجد ضمن أولئك الحسناوات المترشحات، الطبيبة والمهندسة والمديرة.

و أضاف: “جبنالكم الفريز ولكن سيليكسيوني ماشي لي يروحو لجنوب إفريقيا.. جبنالكم طاقات ونخب ما شاء الله وهذا ينسجم والمقصد الثاني من مشروع الحكم الراشد اللي هو إبراز النخب الشعبية”.

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