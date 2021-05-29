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طائرة مغربية تنقل شحنة من لقاح “سينوفارم” من بكين لموريتانيا

2021-05-29 / 9:32 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشفت مصادر متطابقة، أن طائرة تابعة للخطوط الملكية الجوية، حطت أمس الجمعة، بمطار بكين لنقل شحنة من لقاح سينوفارم الصيني لموريتانيا.

وذكرت ذات المصادر، أن الطائرة المغربية التي ستصل اليوم الى مطار نواكشوط، تحمل 280 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت ذات المصادر، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على قوة العلاقات بين المغرب وموريتانيا، بعد ترويج عدد من الجهات المعادية لللمملكة لوجود توتر بين البلدين.

هذا ويشار الى أن ناصر بوريطة، استقبل قبل أيام نظيره الموريتاني وأكدا خلال لقاء صحفي جمعهما على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وعزمهما تطيرها في كافة المجالات.

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