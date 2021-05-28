نائب كندي يظهر وهو يتبول في فنجان قهوة خلال اجتماع افتراضي

هبة بريس ـ وكالات

ظهر النائب الكندي وليام أموس وهو يتبول خلال جلسة افتراضية للبرلمان، وذلك بعد شهر من ظهوره في لقطة عاريا خلال مناسبة افتراضية أخرى.

وقال أموس، النائب عن الحزب الليبرالي الحاكم، في اعتذار على “تويتر” في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس: “الليلة الماضية وخلال حضوري جلسة افتراضية لمجلس العموم وفي مكان خاص تبولت دون أن أدرك أنني أمام الكاميرا… ‭ ‬أشعر بحرج بالغ لما فعلت وما قد يسببه ذلك من ألم لأي شخص رأى ما حدث… أقدم اعتذاري الصريح”.

وذكر مراسلون سياسيون على “تويتر” أن أموس كان يتحدث عبر الهاتف في مكتبه عندما قرر التبول في فنجان القهوة بدلا من إنهاء الاتصال أو تعليقه.

ولفت أموس انتباه وسائل الإعلام في أبريل بعد انتشار صورة مسربة له وهو عريان تماما خلال بث حكومي داخلي بالفيديو.

وقال أموس حينها إنه كان يغير ملابسه لارتداء ملابس العمل بعد تمرين ركض دون أن يدرك أن الكاميرا مفتوحة.

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