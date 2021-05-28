نائب كندي يظهر وهو يتبول في فنجان قهوة خلال اجتماع افتراضي
النائب الكندي وليام أموس

نائب كندي يظهر وهو يتبول في فنجان قهوة خلال اجتماع افتراضي

2021-05-28 / 9:58 مساءً
1
هبة بريس ـ وكالات

ظهر النائب الكندي وليام أموس وهو يتبول خلال جلسة افتراضية للبرلمان، وذلك بعد شهر من ظهوره في لقطة عاريا خلال مناسبة افتراضية أخرى.

وقال أموس، النائب عن الحزب الليبرالي الحاكم، في اعتذار على “تويتر” في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس: “الليلة الماضية وخلال حضوري جلسة افتراضية لمجلس العموم وفي مكان خاص تبولت دون أن أدرك أنني أمام الكاميرا… ‭ ‬أشعر بحرج بالغ لما فعلت وما قد يسببه ذلك من ألم لأي شخص رأى ما حدث… أقدم اعتذاري الصريح”.

وذكر مراسلون سياسيون على “تويتر” أن أموس كان يتحدث عبر الهاتف في مكتبه عندما قرر التبول في فنجان القهوة بدلا من إنهاء الاتصال أو تعليقه.

ولفت أموس انتباه وسائل الإعلام في أبريل بعد انتشار صورة مسربة له وهو عريان تماما خلال بث حكومي داخلي بالفيديو.

وقال أموس حينها إنه كان يغير ملابسه لارتداء ملابس العمل بعد تمرين ركض دون أن يدرك أن الكاميرا مفتوحة.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمير ويليام وكيت ميدلتون يتلقيان اللقاح المضاد لكورونا

الأمير ويليام وكيت ميدلتون يتلقيان اللقاح المضاد لكورونا

2021-05-29 / 3:03 مساءً
Photo of احتجاجات للجالية الجزائرية في فرنسا ضد شروط الدخول إلى بلدها

احتجاجات للجالية الجزائرية في فرنسا ضد شروط الدخول إلى…

2021-05-29 / 2:23 مساءً
Photo of جريمة بشعة في مصر.. ذبحت زوجها وفصلت رأسه عن جسده

جريمة بشعة في مصر.. ذبحت زوجها وفصلت رأسه عن…

2021-05-29 / 12:11 مساءً
Photo of ضجة في الجزائر.. أمين حزب يصف مرشحاته ب”الفريز سيليكسيوني”

ضجة في الجزائر.. أمين حزب يصف مرشحاته ب”الفريز سيليكسيوني”

2021-05-29 / 11:16 صباحًا
Photo of إصابة 3 أشخاص وفقدان 2 جراء انقلاب سفينة شحن في ميناء إسباني

إصابة 3 أشخاص وفقدان 2 جراء انقلاب سفينة شحن…

2021-05-29 / 10:35 صباحًا
Photo of مالي.. المحكمة الدستورية تعلن قائد الانقلاب غويتا رئيسا للبلاد

مالي.. المحكمة الدستورية تعلن قائد الانقلاب غويتا رئيسا للبلاد

2021-05-29 / 9:48 صباحًا
Photo of الصحة العالمية: قضية منشأ فيروس كورونا المستجد مسممة بالسياسة

الصحة العالمية: قضية منشأ فيروس كورونا المستجد مسممة بالسياسة

2021-05-28 / 11:06 مساءً
Photo of مصر.. مصرية تفصل رأس زوجها وعضوه الذكري

مصر.. مصرية تفصل رأس زوجها وعضوه الذكري

2021-05-28 / 7:49 مساءً
Photo of إنقاذ 22 شخصا وانتشال أكثر من 70 جثة في حادثة غرق قارب بنيجيريا

إنقاذ 22 شخصا وانتشال أكثر من 70 جثة في…

2021-05-28 / 7:11 مساءً
Photo of زوجة تشعل النار في زوجها بسبب كثرة استخدامه للهاتف بامريكا

زوجة تشعل النار في زوجها بسبب كثرة استخدامه للهاتف…

2021-05-28 / 6:56 مساءً

تعليق واحد

  1. لكي يعتذر من زملائه قام اليسد آموس بدعوتهم لشرب فنجان قهوة في منزله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق