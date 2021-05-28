الأهلي المصري يتوج بالسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان

هبة بريس ـ رياضة

تمكن نادي الأهلي المصري من التتويج اليوم بكأس السوبر الإفريقي لكرة القدم على حساب نادي نهضة بركان على أرضية ملعب السد حامد بن جاسم بمدينة الدوحة القطرية بعد الفوز بنتيجة هدفين دون رد.

سجل لنادي الأهلي المصري لكرة القدم اللاعب محمد شريف في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وأضاف الهدف الثاني اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 82 ليتوج بكأس السوبر الإفريقي بمدينة الدوحة القطرية.

ودخل نادي نهضة بركان المباراة بكل من، زهير العروبي، يوسوفا دايو، حمدي لعشير، العربي الناجي، محسن ياجور، زيد كروش، اسماعيل لمقدم، بكر الهيلالي، عمر النمساوي، محمد عزيز، محمد فرحان.

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