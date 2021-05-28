البيضاء .. توقيف أربعيني في حالة تخدير عرقل حركة سير الطرامواي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 28 ماي الجاري، شخصا يبلغ من العمر 42 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وعرقلة السير على السكة الحديدية الخاصة بالطرامواي وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن المشتبه فيه قد أقدم على عرقلة سير الطرامواي بشارع عمر الخيام بمدينة الدار البيضاء، بشكل يمثل خطرا عليه وعلى راكبي وسيلة النقل العمومية المذكورة، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو وصور فوتوغرافية تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقد مكّن التدخل الفوري لعناصر الشرطة، يضيف البلاغ، من توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات أنه موضوع قضية جارية تتعلق بالاشتباه في تورطه في الهجوم على مسكن الغير والسرقة”.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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