مصر.. مصرية تفصل رأس زوجها وعضوه الذكري
الصورة تعبيرية

مصر.. مصرية تفصل رأس زوجها وعضوه الذكري

2021-05-28 / 7:49 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أقدمت سيدة مصرية في منطقة إمبابة على قتل زوجها وفصل رأسه وعضوه الذكري عن جسده في 35 دقيقة، حيث قامت في البداية بذبحه أثناء نومه.

وقدمت السيدة تبريرا لجهات التحقيق التي تمكنت من كشف ملابسات الواقعة في غضون 48 ساعة فقط، حيث قالت إن زوجها كان صاحب قوة جنسية مفرطة: “كنت عايزة ارتاح منه ومن تعبه ليا في الليل والنهار”، وأنها عجزت من إصلاحه، وعندما تحدثت معه عن أنه يتناول عقاقير طبية منشطة جنسيا أنكر، لكنها لم تجد له حلا سوى القتل، بحسب حديثها في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة التي نسبت إليها تهمة القتل العمد والتمثيل بالجثة وإخفاء معالمها.

وقالت أنها حملت رأس زوجها والعضو الذكري، وألقت بهما في مقلب قمامة، وحزمت باقي الجسد في بطانيتين قديمتين بعد أن أسرعت في تنظيف الغرفة من آثار الدماء، وطلبت من أبنائها مساعدتها في حمل تلك البطاطين بزعم أن داخلها بعض المخلفات والأشياء القديمة وألقت بها في شارع قريب من مكان إقامتها، وظل الجثمان قرابة 12 ساعة حتى كشف المارة أن داخله قتيلا، فأبلغوا الشرطة بما شاهدوه.

قررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسها لمدة 15 يومًا، بعد أن اقتادتها أجهزة الأمن إلى مسرح الجريمة، وقامت بتمثيلها في حضور ممثل النيابة العامة، الذي قرر إعادتها إلى محبسها، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان الضحية لبيان أسباب وفاته رسميا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنقاذ 22 شخصا وانتشال أكثر من 70 جثة في حادثة غرق قارب بنيجيريا

إنقاذ 22 شخصا وانتشال أكثر من 70 جثة في…

2021-05-28 / 7:11 مساءً
Photo of زوجة تشعل النار في زوجها بسبب كثرة استخدامه للهاتف بامريكا

زوجة تشعل النار في زوجها بسبب كثرة استخدامه للهاتف…

2021-05-28 / 6:56 مساءً
Photo of هجوم بسكين على تلاميذ مدرسة في معبر تحت الأرض في الصين

هجوم بسكين على تلاميذ مدرسة في معبر تحت الأرض…

2021-05-28 / 6:15 مساءً
Photo of فرنسا .. إصابة ضابطة شرطة بجروح بليغة في عملية طعن بنانت

فرنسا .. إصابة ضابطة شرطة بجروح بليغة في عملية…

2021-05-28 / 11:45 صباحًا
Photo of ألمانيا تعترف: ارتكبنا إبادة جماعية في ناميبيا خلال الحكم الاستعماري

ألمانيا تعترف: ارتكبنا إبادة جماعية في ناميبيا خلال الحكم…

2021-05-28 / 10:18 صباحًا
Photo of الإعلان رسميا عن فوز الأسد بولاية رئاسية جديدة

الإعلان رسميا عن فوز الأسد بولاية رئاسية جديدة

2021-05-28 / 9:34 صباحًا
Photo of القائم بأعمال وزير الخارجية الأرمني يقدم الاستقالة

القائم بأعمال وزير الخارجية الأرمني يقدم الاستقالة

2021-05-27 / 9:52 مساءً
Photo of الجزائر.. المحكمة العليا ترفض طعن أويحيى وسلال في قضية فساد

الجزائر.. المحكمة العليا ترفض طعن أويحيى وسلال في قضية…

2021-05-27 / 4:51 مساءً
Photo of السعودية: عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الصحية

السعودية: عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الصحية

2021-05-27 / 3:42 مساءً
Photo of ماكرون في رواندا: “جئت للاعتراف بمسؤولياتنا في الإبادة الجماعية”

ماكرون في رواندا: “جئت للاعتراف بمسؤولياتنا في الإبادة الجماعية”

2021-05-27 / 2:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق