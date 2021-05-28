انتحار بخريبكة
الصورة تعبيرية

فاجعة…عشريني ينهي حياته شنقا بمدينة خريبكة

2021-05-28 / 6:41 مساءً
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هبة بريس ـ خريبكة

أنهى عشريني (أ.ل) حياته شنقا بمنزله، صباح اليوم الجمعة 28 ماي 2021 بحي الانبعاث بمدينة خريبكة.

وقالت مصادر هبة بريس إن الضحية (25 سنة)، الذي كان يشتغل سائقا لسيارة “هوندا” مخصصة لنقل البضائع عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل بالمنزل، دون ذكر السبب الذي قد يكون وراء إقدامه على الانتحار.

هذا وقد انتقل إلى عين المكان النائب الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، ورئيس الدائرة الأمنية الرابعة وعناصر الشرطة، والسلطة المحلية، حيث تمت معاينة الجثة، قبل الأمر بنقلها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة لإخضاعها للتشريح لفائدة البحث.

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