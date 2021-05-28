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طنجة.. توقيف شخص وحجز أزيد من 17 ألف قرص مخدر

2021-05-28 / 5:27 مساءً
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هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل الشاحنة التي يسوقها عن حجز 17 ألفا و715 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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‫2 تعليقات

  2. مطالب للمشرع بتغيير فصول المتابعة بتهمة الاتجار في المخدرات الصلبة و القوية بتشديد العقوبة الزجرية و ذلك برفعها الى 20 سنة سجنا و غرامة قدرها 500.000.00 درهم و في حالة العود رفع الحكم الى المؤبد

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