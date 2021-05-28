ابراهيم غالي

الموندو: المغرب ضاعف مراقبته لمحيط المستشفى التي يرقد بها غالي

2021-05-28 / 3:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، أن المغرب ضاعف مراقبته لمحيط المستشفى التي يرقد بها زعيم البوليساريو ابراهيم غالي.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن المخابرات المغربية ضاعفت من عملائها السريين حول محيط المستشفى خلال الأيام الأخيرة.

واعتبرت الصحيفة، أن هذه الخطوة تعبر عن عدم ثقة المغرب باسبانيا، خصوصا بعد تصريحات أحد قياديي البوليساريو بعزم ابراهيم غالي مغادرة البلاد بعد تعافيه

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‫4 تعليقات

  2. يحز في النفس ان ترى من اراد تفريق الوطن يستقبل من طرف جار
    فما بالك من يستقبل اخ لك عدوا اثكلك وسرق اراسلك وغير ديانة ابنائه وكل الجرائم الانسانية قام بها ثم طبع معه، لياتي هذا الاخ ويقول ساساعدك!

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