الموندو: المغرب ضاعف مراقبته لمحيط المستشفى التي يرقد بها غالي
هبة بريس - الرباط
كشفت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، أن المغرب ضاعف مراقبته لمحيط المستشفى التي يرقد بها زعيم البوليساريو ابراهيم غالي.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن المخابرات المغربية ضاعفت من عملائها السريين حول محيط المستشفى خلال الأيام الأخيرة.
واعتبرت الصحيفة، أن هذه الخطوة تعبر عن عدم ثقة المغرب باسبانيا، خصوصا بعد تصريحات أحد قياديي البوليساريو بعزم ابراهيم غالي مغادرة البلاد بعد تعافيه
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4 تعليقات
الله ينصر بلادنا الحبيبة على كل المؤامرات الخبيثة والخونة
يحز في النفس ان ترى من اراد تفريق الوطن يستقبل من طرف جار
فما بالك من يستقبل اخ لك عدوا اثكلك وسرق اراسلك وغير ديانة ابنائه وكل الجرائم الانسانية قام بها ثم طبع معه، لياتي هذا الاخ ويقول ساساعدك!
يلزم ترحيله لانه فتان فتن العالم الافريقي
بنبطوش أو ابراهيم هدا الشخص شؤم على الأماكن أينما حل يحل الخراب والمشاكل.