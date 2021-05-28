الموت يفجع حسناء زلاغ في أقرب الناس إليها

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية حسناء زلاغ، صباح يومه الجمعة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، خبرا حزينا يتعلق بوفاة عمتها.

ونشرت زلاغ صورة العزاء بموقع انستقرام :” بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي… انتقلت الى رحمة الله تعالى (عمتي) نسال الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن يغفر لها ويتجاوز عنها وأن يثبتها عند السؤال ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة”.

و علقت زلاغ على الصورة :” انتقلت إلى جوار ربها عمتي الطيبة ، اللهم ارحمها واغفر لها انا لله وانا اليه راجعون”.

و فور إعلانها الخبر تهاطلت عليها تعاليق المواساة و المؤازرة من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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