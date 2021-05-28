العرائش.. الأمن يوقف شقيقين ويحجز 9000 قرص مخدر

هبة بريس - العرائش

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، من حجز 9000 قرص مخدر وتوقيف شقيقين يبلغان من العمر 27 و36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية بأحد الأحياء السكنية بمدينة العرائش، والتي مكنت من ضبط شاحنة لنقل البضائع يتولى سياقتها أحد الشقيقين المشتبه فيهما، قبل أن يسفر إجراء التفتيش المنجز بداخلها عن العثور بحوزتهما على 9000 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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