تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات بإقليم الدريوش

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريشتر، مساء أمس الخميس، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في عرض إقليم الدريوش وقعت على الساعة الحادية عشرة و55 دقيقة و42 ثانية مساء (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 17 كلم، عند التقاء خط العرض 35.533 درجة شمالا وخط الطول 3.515 درجة غربا.

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