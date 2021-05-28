دنيا باطمة تنفي مداهمة حفل عقد قران شقيقتها

2021-05-28 / 9:47 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

نفت الفنانة دنيا بطمة كل الإشاعات التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، و التي تتعلق بمداهمة السلطات لحفل عقد قران شقيقتها ابتسام.

و اختارت الفنانة المغربية خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، لنشر مجموعة من التدوينات التي تنفي من خلالها كل الأكاذيب و الإشاعات التي رافقت عقد قران شقيقتها و مهندس الديكور فؤاد قبيبو.

و كتبت دنيا:”شكرا للسلطات المحلية لي ما شاء الله دارو خدمتهم الصباح و دارو معاينة و شافو أنه غير أقرب المقربين و عائلتي الصغيرة لي متواجدة، عدد قليل جدا حتى صديقات ليا كثار مكانوش متواجدين، ان شاء الله يكونو فنهار الكبير بعد رفع الحجر الصحي ان شاء الله و ملتزمين بكل ما هو قانوني”.

و واصلت قائلة :”أحييكم و شكرا لكم حيت درتو خدمتكم و أكثر من اللازم و لا عزاء لكل حاقد يكتب عناوين مخلص عليها طبعا، كل ما يروج كذب في كذب سالينا و الناس القليلة لي كانو غاديين فحالهم طبعا قبل الساعة 23:00 لي المفروض منفوتوهاش احتراما لقانون الحجر الصحي و أكرر ليس هناك أي مداهمة و شكرا”.

ووأضافت :” الحفل الكبير بعد أن تقرر الحكومة رفع الحجر و فتح القاعات بإذن الله، لا انت لا أنا فوق القانون
للعلم هادي مقالوهاش لكم واقيلا مواقع الشارع، الشرطة جات ليهم هما لي دايرين تجمهر و تجمع فالزنقة بلا فايدة و خارقين طبعا القوانين و دايرين البلبالة حيت ما عرت شكون مسيفطهم”.

و اختتمت قائلة :” طبعا لخبار فراسكم، و من الذكاء ما شاء الله قالو لكم مداهمة حيت ملي كتكون مداهمة الناس غيطلعو فحاجا أخرى ماشي طوموبيلاتهم..الذكاء الخارق ماشاء الله..لباد بوز أشفق عليكم. انتظروا إطلالتي أنا و العروس الجميلة اليوم كانت كلاس طبعا..غدا تصبحون على خير”.

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‫2 تعليقات

  1. وشكون داها فيك نتي واختك معرفتبش بانك صافي طحتي بين عينينا وعرفناك ولو اننا كنعرفو الجدور تاعك المهم الله يستر وصافي والله يسمح ليك على الضرر لي سببتيه لناس

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