دنيا باطمة تنفي مداهمة حفل عقد قران شقيقتها

نجلاء مزيان - هبة بريس

نفت الفنانة دنيا بطمة كل الإشاعات التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، و التي تتعلق بمداهمة السلطات لحفل عقد قران شقيقتها ابتسام.

و اختارت الفنانة المغربية خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، لنشر مجموعة من التدوينات التي تنفي من خلالها كل الأكاذيب و الإشاعات التي رافقت عقد قران شقيقتها و مهندس الديكور فؤاد قبيبو.

و كتبت دنيا:”شكرا للسلطات المحلية لي ما شاء الله دارو خدمتهم الصباح و دارو معاينة و شافو أنه غير أقرب المقربين و عائلتي الصغيرة لي متواجدة، عدد قليل جدا حتى صديقات ليا كثار مكانوش متواجدين، ان شاء الله يكونو فنهار الكبير بعد رفع الحجر الصحي ان شاء الله و ملتزمين بكل ما هو قانوني”.

و واصلت قائلة :”أحييكم و شكرا لكم حيت درتو خدمتكم و أكثر من اللازم و لا عزاء لكل حاقد يكتب عناوين مخلص عليها طبعا، كل ما يروج كذب في كذب سالينا و الناس القليلة لي كانو غاديين فحالهم طبعا قبل الساعة 23:00 لي المفروض منفوتوهاش احتراما لقانون الحجر الصحي و أكرر ليس هناك أي مداهمة و شكرا”.

ووأضافت :” الحفل الكبير بعد أن تقرر الحكومة رفع الحجر و فتح القاعات بإذن الله، لا انت لا أنا فوق القانون

للعلم هادي مقالوهاش لكم واقيلا مواقع الشارع، الشرطة جات ليهم هما لي دايرين تجمهر و تجمع فالزنقة بلا فايدة و خارقين طبعا القوانين و دايرين البلبالة حيت ما عرت شكون مسيفطهم”.

و اختتمت قائلة :” طبعا لخبار فراسكم، و من الذكاء ما شاء الله قالو لكم مداهمة حيت ملي كتكون مداهمة الناس غيطلعو فحاجا أخرى ماشي طوموبيلاتهم..الذكاء الخارق ماشاء الله..لباد بوز أشفق عليكم. انتظروا إطلالتي أنا و العروس الجميلة اليوم كانت كلاس طبعا..غدا تصبحون على خير”.

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