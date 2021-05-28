دنيا باطمة تنفي مداهمة حفل عقد قران شقيقتها

2021-05-28 / 9:47 صباحًا
0
نجلاء مزيان - هبة بريس

نفت الفنانة دنيا بطمة كل الإشاعات التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، و التي تتعلق بمداهمة السلطات لحفل عقد قران شقيقتها ابتسام.

و اختارت الفنانة المغربية خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، لنشر مجموعة من التدوينات التي تنفي من خلالها كل الأكاذيب و الإشاعات التي رافقت عقد قران شقيقتها و مهندس الديكور فؤاد قبيبو.

و كتبت دنيا:”شكرا للسلطات المحلية لي ما شاء الله دارو خدمتهم الصباح و دارو معاينة و شافو أنه غير أقرب المقربين و عائلتي الصغيرة لي متواجدة، عدد قليل جدا حتى صديقات ليا كثار مكانوش متواجدين، ان شاء الله يكونو فنهار الكبير بعد رفع الحجر الصحي ان شاء الله و ملتزمين بكل ما هو قانوني”.

و واصلت قائلة :”أحييكم و شكرا لكم حيت درتو خدمتكم و أكثر من اللازم و لا عزاء لكل حاقد يكتب عناوين مخلص عليها طبعا، كل ما يروج كذب في كذب سالينا و الناس القليلة لي كانو غاديين فحالهم طبعا قبل الساعة 23:00 لي المفروض منفوتوهاش احتراما لقانون الحجر الصحي و أكرر ليس هناك أي مداهمة و شكرا”.

ووأضافت :” الحفل الكبير بعد أن تقرر الحكومة رفع الحجر و فتح القاعات بإذن الله، لا انت لا أنا فوق القانون
للعلم هادي مقالوهاش لكم واقيلا مواقع الشارع، الشرطة جات ليهم هما لي دايرين تجمهر و تجمع فالزنقة بلا فايدة و خارقين طبعا القوانين و دايرين البلبالة حيت ما عرت شكون مسيفطهم”.

و اختتمت قائلة :” طبعا لخبار فراسكم، و من الذكاء ما شاء الله قالو لكم مداهمة حيت ملي كتكون مداهمة الناس غيطلعو فحاجا أخرى ماشي طوموبيلاتهم..الذكاء الخارق ماشاء الله..لباد بوز أشفق عليكم. انتظروا إطلالتي أنا و العروس الجميلة اليوم كانت كلاس طبعا..غدا تصبحون على خير”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسامة البسطاوي يُكذب خبر اصابة شقيقه بمرض “بهجت”

أسامة البسطاوي يُكذب خبر اصابة شقيقه بمرض “بهجت”

2021-05-27 / 11:10 مساءً
Photo of ابتسام بطمة و فؤاد قبيبو يحتفلان بزواجهما

ابتسام بطمة و فؤاد قبيبو يحتفلان بزواجهما

2021-05-27 / 8:21 مساءً
Photo of عبد الإله الجوهري: ” لو كان البسطاوي الأب حيا لما شرفه اعتبار ابنه لأعماله الفنية السابقة خطيئة”

عبد الإله الجوهري: ” لو كان البسطاوي الأب حيا…

2021-05-27 / 2:02 مساءً
Photo of بطلا سلمات ابو البنات يعلقان على خبر إعتزال هاشم البسطاوي

بطلا سلمات ابو البنات يعلقان على خبر إعتزال هاشم…

2021-05-27 / 9:26 صباحًا
Photo of هاشم البسطاوي يعلن اعتزاله التمثيل و يعلق :”انا بريء أمام الله من كل الأعمال”

هاشم البسطاوي يعلن اعتزاله التمثيل و يعلق :”انا بريء…

2021-05-26 / 9:40 مساءً
Photo of تزامنا و نجاحه في رمضان .. خولة غيات توجه رسالة للمخرج هشام الجباري

تزامنا و نجاحه في رمضان .. خولة غيات توجه…

2021-05-26 / 5:39 مساءً
Photo of “كرم” .. مولود جديد بعائلة فريد غنام و رباب أزماني

“كرم” .. مولود جديد بعائلة فريد غنام و رباب…

2021-05-26 / 12:59 مساءً
Photo of خلاف المجرد و رمضان يخرج للعلن … و إدارة اليوتيوب تسحب أغنية “إنساي”

خلاف المجرد و رمضان يخرج للعلن … و إدارة…

2021-05-25 / 10:51 مساءً
Photo of هل اختارت نرجس الحلاق يوم ذكرى ميلاده لإعلان زواجها بالفنان مهدى فولان؟

هل اختارت نرجس الحلاق يوم ذكرى ميلاده لإعلان زواجها…

2021-05-25 / 5:27 مساءً
Photo of جنات تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

جنات تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

2021-05-25 / 3:41 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق