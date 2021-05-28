تتويج المنتخب الوطني المدرسي في الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات 2021

2021-05-28 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

حقق المنتخب الوطني المدرسي نتائج باهرة في الدورة الثامنة والعشرين من الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات “عن بعد” التي احتضنتها الجمهورية التونسية، يومي 23 و24 ماي 2021.

ووتوج الفريق الوطني بالميدالية الذهبية، بعد حصوله على الرتبة الأولى (178 نقطة) على صعيد ترتيب الدول المشاركة، أمام كل من جنوب إفريقيا (151 نقطة، الميدالية الفضية) وتونس (113 نقطة، الميدالية النحاسية).

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية، أن المنتخب الوطني المدرسي، “قد شارك في هذه التظاهرة العلمية 11 بلداً بــ 60 مشاركاً(ةً)، من بينهم بلادنا بفريق ضم ستة تلاميذ (3 إناث و3 ذكور)،

وتابع البلاغ أن النتائج جاءت كالتالي:
– ميدالية ذهبية: يوسف بوحتوش من ثانوية التميز بن جرير-الرحامنة، جهة مراكش آسفي؛
– ميدالية ذهبية بالإضافة إلى لقب ”ملكة الرياضيات الإفريقية 2021” (الأولى في ترتيب الإناث): آية أكرجوط: من ثانوية الحسن الثاني- بني ملال، جهة بني ملال خنيفرة ؛
– – ميدالية فضية: محمد أيوب مبطول من ثانوية المامونية – مكناس، جهة فاس مكناس؛
– – ميدالية فضية: آدم الخراز من ثانوية سنابل المعرفة – تطوان، جهة طنجة تطوان الحسيمة؛
– – ميدالية فضية: هبة بنعبو من ثانوية عبد الكريم الخطابي- الناظور، جهة الشرق؛
– – ميدالية فضية: أسماء هبة الله من ثانوية التميز بن جرير – الرحامنة، جهة مراكش آسفي،

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وشركائها المجمع الشريف للفوسفاط، المحتضن الرسمي لمشاركة بلادنا في هذه التظاهرة العلمية من جهة، ومن جهة أخرى جمعية “رياضيات المغرب” التي تساهم بشكل فعال إلى جانب الفريق المركزي في تأطير التداريب الإعدادية التي يتضمنها مسار الأولمبياد الوطنية في الرياضيات، يهنؤون جميع المتوجات والمتوجين والمؤطرين الذين سهروا على إعدادهم لهذه التظاهرة العلمية الدولية وأستاذاتهم وأساتذتهم، كما يثنيان على جهود أمهاتهم وآبائهم على جهودهم في تربيتهم وتوفير الظروف الكفيلة بالتميز لهم”.

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