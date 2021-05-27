محكمة الاستئناف بالبيضاء تحدد تاريخ محاكمة معرقل ”الطرامواي“ ورفيقيه

هبة بريس ـ البيضاء

حددت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، تاريخ 15 يونيو 2021، كموعد لأول جلسات المحاكمة لبطل شريط فيديو ”معرقل الطرامواي“ ورفيقيه .

وقال مصدر مطلع أن المشتبه فيهم الثلاثة، تمت متابعتهم طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي بعدما أحيلوا على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف.

وأضاف ذات المصد، أن المتابعة بخصوص المشتبه فيه الأول، تتضمن تهمة وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات، وبخصوص الشخصين الثاني والثالث تهمة المشاركة في وضع أشياء في الطريق العام تعوق مرور الناقلات.

وكانت ولاية أمن الدار البيضاء، قد أعلنت عبر خليتها التواصلية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف شخص يشتبه في تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو يتضمن عرقلة طريق عام تمر منه عربات الترامواي، بشكل يهدد سلامته الجسدية وأمن وسلامة المواطنين ومستعملي الطريق، قبل أن تفضي التحقيقات لتوقيف مرافقيه .

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