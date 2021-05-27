معرقل الترامواي
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معرقل الترامواي : سببت لـوالداي الأذى وأعتذر للمغاربة

2021-05-27 / 11:48 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

بعد نشره لمقطع فيديو يجلس وسط سكة الترامواي معرقلا سيره، ويشرب القهوة ويدخن السيجارة، وايداعه دبج “التهامي مجيد”، تدوينة قدم فيها اعتذاره للمغاربة والشركة المعنية.

و نشر حساب بطل فيديو الترامواي” تدوينة جديدة تحمل عنوان: “آخر رسالة وصلت من داخل السجن”، جاء فيها:” “أنا المدعو التهامي ماجيد، أقدم اعتذاري الرسمي لوالدي لما سببت لهم من آلام وسهر”.

و أضاف :”كما أعتذر لجميع المغاربة بسبب هذا الفعل الطائش وغير المحسوب وأقدم اعتذاري العميق لشركة “كازا طرامواي” وأقر أمام الجميع على انني أخطأت وأرجو أن يتقبل الجميع اعتذاري وأسفي وعلى رأسهم أمي وأبي وكل المغاربة”.

و تابع يقول:”أعلم الجميع على أنني شاب في مقتبل العمر ومن عائلة جد محافظة، ثم إنني وكما عبرت عن ذلك مسبقا، فإن ما قمت به كان وسيلة للتعبير عما يمكن فعله جراء ما تقوم به إسبانيا ولكن الله غالب…”

و ختم تدوينته قائلا:”أخطأت وأكرر اعتذاري للمرة الألف وإلى ما لا نهاية، سامحني أبي، سامحني أمي، وليسامحني جميع المغاربة.. إن الله غفور رحيم”.

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‫4 تعليقات

  1. اودي الله يسامح ليك طلب السماحة من واليديك انتماا كاديروها وهما يحصلو فالمحاكم وتابعينك فالبوليس الله يهديكوم على تصرفات طائشة وغير محسوبة خاصك تشوف القانون عاد تدير شي حاجة راه كتعاقب من 5 الى 10 سنوات اولدي الله يحنن عليك القاضي وصافي

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