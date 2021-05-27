أسامة البسطاوي يُكذب خبر اصابة شقيقه بمرض “بهجت”

هبة بريس ـ نجلاء مزيان

بعد أن تم تداول خبر اصابة الممثل هاشم البسطاوي بمرض “بهجت”، خرج شقيقه أسامة البسطاوي ليكذب كل ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان أسامة البسطاوي في منشور على صفحته بانستغرام: “السلام عليكم بغيت نكذب الخبر ديال هاشم في المستشفى وشكرا للناس لي خرجو هاد الاشاعة، هاشم بصحة جيدة

واثار قرار اعتزال الفنان المغربي وابن المرحوم البسطاوي هرم الشاشة المغربية, هاشم البسطاوي, جدلاً واسعاً بين أوساط متتبعي الشأن الفني, خصوصاً وأن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ.

وكان هاشم البسطاوي قد قام بإزالة جميع صوره الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي و كذلك على “أنستغرام” حيث نشر في تدوينة له عبر ستوري قائلاً “أنا بريء أمام الله من كل الأعمال التي اشتغلت فيها، اسأل الله أن يغفر لنا جميعا، وكَاع الصور المنشورة اللي بغا يحيدها غادي نكون ليه من الشاكرين شكرا والله ولي التوفيق إخوتي”.

كما أن البسطاوي قام في وقت سابق بنشر ستوري له في 28 من مارس الماضي كتب فيه “السموحات لأي واحد قلقتو.. مسامح لأي واحد قلقني.. الله يسامح”.

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