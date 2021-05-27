المغرب الأول إفريقيا وعربيا في مجال الفيزياء من حيث عدد الجامعات المصنفة
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المغرب الأول إفريقيا وعربيا في مجال الفيزياءر

2021-05-27 / 10:36 مساءً
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هبة بريس ـ و م ع

أفضت نتائج التصنيف العالمي شنغهاي للحقول المعرفية إلى تصنيف 4 جامعات مغربية في مراكز متقدمة ضمن أفضل 500 جامعة عالميا في تخصص علوم الفيزياء، ليحتل المغرب المرتبة الأولى من حيث عدد الجامعات المصنفة عربيا وإفريقيا.

ويتعلق الأمر، حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بكل من جامعة محمد الأول بوجدة في المرتبة 301-400 متبوعة بكل من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة القاضي عياض بمراكش في المرتبة 401-500، لتصبح هذه الجامعات المغربية من بين أفضل تسع جامعات عربية. كما صنفت من بين أفضل 10 جامعات على الصعيد الإفريقي.

وتقدم المغرب عربيا على كل من مصر (جامعتان) والمملكة العربية السعودية (جامعتان) وقطر (جامعة واحدة). كما احتل المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي بالتساوي مع جنوب إفريقيا (أربع جامعات).

ويعتبر هذا التصنيف، وفق البلاغ، أحد أفضل التصنيفات العالمية، إذ يستند على أربعة معايير تتعلق بمخرجات البحث وتأثير البحث، والتعاون الدولي، وجودة البحوث، والجوائز الأكاديمية الدولية، وذلك باستخدام قاعدتي البيانات Web of Science وIncites ومن خلال الاستطلاعات.

وتؤكد هذه النتائج، من جديد، يضيف المصدر، المسار الصحيح للجامعات المغربية نحو تعزيز ريادتها على الصعيدين العربي والإفريقي، وكذلك المستوى الرفيع للباحثين المغاربة، وضرورة بذل المزيد من الجهد لتعزيز هذه المكتسبات والتميز في مختلف التصنيفات الدولية مستقبلا.

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