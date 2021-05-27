القائم بأعمال وزير الخارجية الأرمني يقدم الاستقالة
آرا أيفازيان

القائم بأعمال وزير الخارجية الأرمني يقدم الاستقالة

2021-05-27 / 9:52 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية عن تقديم القائم بأعمال الوزير آرا أيفازيان الاستقالة من منصبه.

وأكدت ذلك المتحدثة باسم الخارجية الأرمنية آنا ناغداليان في منشور على “فيسبوك”، اليوم الخميس، دون أن توضح سبب استقالة القائم بأعمال الوزير.

يذكر أن آرا أيفازيان (52 عاما) تخرج في القسم العربي بكلية الاستشراق في جامعة يريفان الحكومية، وهو دبلوماسي مخضرم عامل في الخارجية الأرمنية منذ عام 1994

ومنذ التسعينيات عمل سفيرا في عدد من البلدان في أمريكا اللاتينية وأوروبا، قبل أن تولى مهام وزير الخارجية في نوفمبر 2020 وسط أزمة حكومية في أرمينيا تسبب بها تصعيد النزاع مع أذربيجان في منطقة قرع باغ.

وتأتي استقالته على خلفية التوترات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، حيث اتهمت أرمينيا القوات الأذربيجانية بدخول الأراضي الأرمنية، وأعلنت أذربيجان عن أسر 6 جنود أرمن اتهمتهم بعبور الحدود الأذربيجانية.

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