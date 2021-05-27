ابتسام بطمة و فؤاد قبيبو يحتفلان بزواجهما
ابتسام بطمة و فؤاد قبيبو يحتفلان بزواجهما

ابتسام بطمة و فؤاد قبيبو يحتفلان بزواجهما

2021-05-27 / 8:21 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

تداول مساء يومه الخميس، رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير على نطاق واسع، خبر زواج شقيقة الفنانة دنيا بطمة “ابتسام بطمة” و المؤثر فؤاد قبيبو.

و أفادت مصادر مقربة من أسرة بطمة لهبة بريس أنه تم عقد قران ابتسام و مهندس الديكور قبيبو، أمس الأربعاء فيما قررا الاحتفال اليوم “بليلة الحنة” وسط جو عائلي.

و أضافت نفس المصادر أنه من المرتقب أن يقيما حفل زفافهما غدا بإحدى الفيلات المخصصة للحفلات بمدينة مراكش، في حين سوف يحضره المقربون و بعض الأصدقاء فقط، و ذلك بسبب الوضع الراهن و ما يمر منه العالم بسبب كورونا.

و في سياق منفصل نشر قبيبو عبر موقع انستقرام تدوينة مطولة يكشف من خلالها سبب لجوئه للكذب و ادعائه الفقر في فترة معينة من زواجه، مبرزا أن الهدف الوحيد منها هو تشجيع الشباب على الزواج و “الحلال”، على حد تعبيره.

و كتب قبيبو :”انا الموقع أسفله فؤاد قبيبو أشهد و بجميع قوايا العقلية، استسمح على أن يوما من الايام قمت بطرح فيديو على فايسبوك بهذف تشجيع الشباب على الزواج وإقامة علاقة في الحلال غير العلاقات العابرة في الحرام و تشجيعهم أيضا على العمل و تأسيس أسرة صغيرة”.

و واصل :” المهم جبتها فراسي بداك الفيديو ..أستسمح لكل من خيبت ظنه في والسلام عليكم، لأنني في ذلك الفيديو كذبت عليكم و ذلك أن طليقتي جات عندي للمغرب وليس عندي مال و أكلت الخبز الكارم مع الزيت”.

و أضاف:”كان غرضي من هاد الكذبة أن أعطي شحنة إيجابية للشباب المقبل على الزواج والذي يمر بظروف مالية صعبة و أن الماديات لا تعني كل شىء في أي علاقة، لأني انا شخصيا أؤمن بالحب و خصوصا في الحلال لأن العائلة شيء مهم في الحياة”.

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