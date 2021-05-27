أزيد من نصف مليون مترشحة ومترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا

هبة بريس ـ الرباط

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إفادة قدمها أمام مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، أن 518 ألفا و430 مترشحة ومترشحا سيجتازون اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2021.

وأكد أمزازي في إفادته أن 518 ألف و430 مترشحة ومترشحا سيجتازون امتحانات البكالوريا لهذه السنة مقابل 441 ألف و238 السنة الماضية، بنسبة تطور بلغت 17.5 في المائة، سجل عدد المترشحين الممدرسين منهم 339 ألف و533 مترشحة ومترشحا، في حين مثلت نسبة الأحرار، الذين بلغ عددهم 178 ألف و897 مترشحة ومترشحا، 35 في المائة من مجموع المترشحين.

وأبرز الوزير في معرض تقديمه لهذه المعطيات أن نسبة الإناث خلال هذه الدورة تشكل 49 في المائة من مجموع المترشحين (53 في المائة بالنسبة للممدرسين)، مسجلا أن عدد المترشحين لقطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية بلغ 301 ألف و38 مترشحة ومترشحا بنسبة 58 في المائة من مجموع المترشحين، حيث بلغت نسبة المترشحين الممدرسين بهذا القطب 71 في المائة، مقابل217 ألف و392 مترشحة ومترشحا بالمسالك الأدبية والأصيلة.

وأضاف أن عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) الذي بلغ 94 ألف و950 مترشحة ومترشح، مقابل 43 ألف و781 السنة الماضية، ارتفع بنسبة زيادة بلغت 116.8 في المائة.

وعلاوة على ذلك، قال أمزازي إن عدد المترشحين في البكالوريا المهنية في هذه الدورة تراجع بنسبة 26 في المائة من 8770 مترشحة ومترشح في السنة الماضية إلى 6483 هذه السنة، موزعين بين 3 أقطاب مفرعة إلى 19 مسلكا، وهي القطب المهني الخدماتي الذي بلغ عدد المترشحين به 3915، مقابل 4718 السنة الماضية، والقطب المهني الصناعي 2542، مقابل 4003 السنة الماضية والقطب المهني الفلاحي الذي بلغ عدد المترشحين به 26 مترشحة ومترشحا، مقابل 49 السنة الماضية.

وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، يضيف الوزير، فقد بلغ عددهم برسم هذه الدورة 319 مترشحة ومترشحا، مشيرا إلى أنه بخصوص نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم هذه الدورة، سيتم الإعلان عنها يوم 20 يونيو 2021 ونتائج الدورة الاستدراكية، التي سيتم إجراء اختباراتها من 5 إلى 8 يوليوز 2021، يوم 11 يوليوز 2021.

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