عون سلطة يرسل زميله الى قسم المستعجلات بطنجة

ا. بويعقوبي - هبة بريس

تعرض عون سلطة اليوم الخميس 27 ماي الجاري ، لاعتداء من طرف زميل له تطلب نقله على متن سيارة الاسعاف الى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة.

مصادرنا أكدت أن مشادات كلامية بين عوني السلطة الذين يشتغلان بالملحقة الادارية الأولى بجماعة اجزناية ، تطورت الى شجار مادي حيث أقدم أحدهما على توجيه ضربات بواسطة آلة حادة لزميله عجلت بنقله على وجه السرعة الى المستشفى.

وأضافت مصادرنا أن أسباب الواقعة لازالت غير معروفة الى حدود كتابة هاته الأسطر.

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