المغرب.. سرعة الانتعاش الاقتصادي رهينة بعملية التلقيح ضد كوفيد-19
عملية التلقيح ضد كورونا

العثماني ل”أطر الصحة”: معتزون بمستوى مهنيتكم وتضحياتكم

2021-05-27 / 5:49 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

ذكر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، انصب كله على قطاع الصحة، مذكرا أن هذا القطاع عرف في العقود الأخيرة تقدما من حيث البنيات التحتية وكذا الموارد المخصصة له، وهو ما أسهمت فيه الحكومة الحالية، لا سيما بالرفع من الموارد المخصصة للقطاع، بطريقة مطردة وبشكل غير مسبوق، سواء على مستوى الميزانيات المخصصة أو الرفع من المناصب الموجهة للقطاع والتي تضاعفت لتصل إلى 4000 منصب مالي، ثم 5500 منصب مالي برسم سنة 2021.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المجهودات ساهمت في تحسين منظومة الخدمات الصحية، مسجلا أنه بالرغم من ذلك، لا يزال القطاع يواجه تحديات حقيقية، ويحتاج إلى جهود نوعية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية وبالحكامة، بهدف تحسين وتعميم الخدمات الصحية للجميع، وضمان جودتها.

وأضاف أن هذه الحاجة قد تأكدت جليا خلال الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، التي عرفتها بلادنا على غرار جميع دول العالم، مشيرا إلى أن إطلاق الورشِ الوطني الكبير لتعميمِ الحماية الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته الملك، يتطلب عناية مضاعفة تجاه منظومة الصحة ببلادنا لكي تنجح في رفع التحدي، تحدي تنمية الموارد البشرية في هذه المنظومة، وتجويدِ حكامتِها، وتوسيع عرضها الصحي وتحسين خدماتها.

ووجه العثماني تحية خاصة للأطر الصحية، بمختلف فئاتها، ولا سيما في مواجهة جائحة كوفيد-19، معبرا عن الاعتزاز بمستوى المهنية والتضحية التي تتميز بها الأطر الصحية وخريجو منظومتنا التكوينية، من أطباء، وممرضين، وتقنيين، وإداريين وغيرهم.

ونوه رئيس الحكومة بتخصيص جدول أعمال هذا المجلس لقطاع الصحة، من خلال عدة نصوص تشريعية وتنظيمية تسير كلها في اتجاه التأهيل القانوني للقطاع، والعناية بموارده البشرية، وكذا الوفاء بالتزامات سابقة للحكومة بهذا الخصوص.

وأكد أن الإنجازات والمكاسب التي تحققت، ستتكرس أكثر على إثر تطبيق النصوص المبرمجة اليوم، والتي ستكون لها آثار إيجابية في الاتجاه الصحيح، مع استشعارنا ووعينا بضرورة استمرار الحوار والتفكير الجماعي والتعاون لتحقيق المزيد، ولتأهيل المنظومة الصحية بما يعود على بلدنا وعلى المواطنين بالخير العميم.

ووجه رئيس الحكومة الشكر لجميع القطاعات التي أسهمت في إعداد هذه النصوص المخصصة لقطاع الصحة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تُرخص للأجانب ومغاربة الخارج بمزاولة مهنة الطب في البلاد

الحكومة تُرخص للأجانب ومغاربة الخارج بمزاولة مهنة الطب في…

2021-05-27 / 6:38 مساءً
Photo of نقابة الصحافيين تستنكر منع الداخلية لندوة حول حرية الصحافة بالمغرب

نقابة الصحافيين تستنكر منع الداخلية لندوة حول حرية الصحافة…

2021-05-27 / 6:27 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 314 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 314 إصابة جديدة و3 وفيات…

2021-05-27 / 4:29 مساءً
Photo of حمى انتخابات مندوبي الاجراء تصل مكتب المطارات

حمى انتخابات مندوبي الاجراء تصل مكتب المطارات

2021-05-27 / 4:20 مساءً
Photo of العثماني: واعون بالصعوبات الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا

العثماني: واعون بالصعوبات الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا

2021-05-27 / 3:36 مساءً
Photo of 1.5 مليون جرعة.. شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني تصل المغرب

1.5 مليون جرعة.. شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني…

2021-05-27 / 3:28 مساءً
Photo of وجدة .. الأمن يتعزز بإحداث وحدة جهوية للمتفجرات

وجدة .. الأمن يتعزز بإحداث وحدة جهوية للمتفجرات

2021-05-27 / 1:50 مساءً
Photo of “الجالية ساخطة”.. طائرة سياح أمريكية تنزل بمطار فاس والمغاربة ممنوعون من دخول بلدهم

“الجالية ساخطة”.. طائرة سياح أمريكية تنزل بمطار فاس والمغاربة…

2021-05-27 / 12:39 مساءً
Photo of سجن عين السبع: زوجة الريسوني شجعته وحرضته على مواصلة إضرابه

سجن عين السبع: زوجة الريسوني شجعته وحرضته على مواصلة…

2021-05-27 / 11:36 صباحًا
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية اليوم بعدد من أقاليم المملكة

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية اليوم بعدد من أقاليم…

2021-05-27 / 10:59 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق