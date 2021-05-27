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البيضاء.. توقيف جزائري متورط ضمن شبكة للترويج الدولي للمخدرات

2021-05-27 / 5:20 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، من توقيف مواطن جزائري يبلغ من العمر 37 سنة، يشكّل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الجزائرية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات.

وقد تم توقيف المشتبه فيه بعدما أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات، كانت متورطة في حيازة وترويج 156 كيلوغرام من مخدر الشيرا بمدينة “عين البيضاء” بالجزائر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الجزائرية بهذا التوقيف، قصد التعجيل بإرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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