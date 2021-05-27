كريمة بنيعيش

السفيرة بنيعيش تكذب وزيرة خارجية اسبانيا : “تقدم وقائع مغلوطة”

2021-05-27 / 5:07 مساءً
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هبة بريس

أعربت سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش، اليوم الخميس، عن استنكارها “للتصريحات غير الملائمة” و”الوقائع المغلوطة” التي قدمتها وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية .

وأكدت بنيعيش أن وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أدلت مؤخرا بتصريحات للصحافة وللبرلمان “واصلت فيها تقديم وقائع مغلوطة، وإصدار تعليقات غير ملائمة”، مضيفة أنه “لا يمكن إلا أن نعبر عن الأسف للطابع البئيس وللانفعال والعصبية التي رافقت هذه التصريحات”.

وأبرزت الدبلوماسية المغربية، في تصريح للصحافة، أن الأزمة الحالية “كشفت الدوافع الخفية ومخططات بعض الأوساط الإسبانية، التي ما زالت تلح على الرغبة في الإضرار بالمصالح العليا للمملكة منذ استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975″.

وقالت ” يحق لنا، بالتالي، التساؤل عما إذا كانت هذه التصريحات الأخيرة خطأ شخصيا للسيدة الوزيرة، أو أنها تعكس النوايا الحقيقية لبعض الأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة، القضية المقدسة للشعب المغربي ولكل القوى الحية للأمة.

وأكدت بنيعيش أن “الاحترام المتبادل والثقة بين البلدين، اللذين تحدث عنهما رئيس الحكومة الإسبانية، أضحيا ، للاسف، موضع شك حاليا”.

وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “المغرب أخذ علما بذلك، وسيتصرف بناء عليه”.

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    ما هي هذه الوقائع المغلوطة !!!؟؟؟
    السفيرة اتهمت الوزير بدون أن تقدم للمغربيين أي واقعة مغلوطة قدمتها الوزيرة مما ينقص من مصداقية السفيرة وليس الوزيرة.
    يقال على من ادعى البينة والسفيرة لم تأتي ببينة.

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