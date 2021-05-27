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الجزائر.. المحكمة العليا ترفض طعن أويحيى وسلال في قضية فساد

2021-05-27 / 4:51 مساءً
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هبة بريس - وكالات

رفضت المحكمة العليا في الجزائر، طلب الطعن بالنقض في قضية علي حداد، التي يتابع فيها رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم تتعلق بالفساد.

وقد رفضت غرفة الاتهام في المحكمة العليا طلب الطعن بالنقض شكلا ومضمونا في جلسة عقدت اليوم الخميس، بحضور دفاع المتهمين.

يذكر أن محكمة في الجزائر العاصمة كانت قد أصدرت على رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أحكاما بالسجن لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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