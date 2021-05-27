حمى انتخابات مندوبي الاجراء تصل مكتب المطارات

هبة بريس_البيضاء

في سياق الاستعدادات الجارية لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية لمندوبي الأجراء بمختلف القطاعات وما يصاحب ذلك من حمى، راسلت النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات المنتمية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال، (راسلت) المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات حذرت من خلالها من محاولة بعض الجهات خوض حملات سابقة لأوانها في محاولة منها اقحام الادارة العامة في ذلك.

وعبر المكتب النقابي المذكور عن أسفه من مثل هاته التصرفات التي تمس بمبدأ المنافسة الشريفة، داعيا المديرة العامة إلى إعطاء أوامرها لكل الجهات الإدارية المعنية من أجل إيقاف جميع اللقاءات التي قد تكون مقررة مع أي نقابة دون استثناء، وذلك إلى حين الانتهاء من محطة 16 يونيو 2021 موعد الاقتراع، وذلك من أجل قطع الطريق على كل من يحاولون انتهاز فرصة اللقاء مع الادارة المركزية لتمرير مغالطات ووعود كاذبة لخدمة حملتهم الانتخابية السابقة لأوانها على حد وصف المراسلة.

وأشار مكتب النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، إلى أنه وفي الوقت الذي تعمل فيه الإدارة العامة على تهيئ الظروف الملائمة لإجراء عملية انتخاب مندوبي الأجراء في جو نزيه وشفاف مع اقتراب موعد هذه الاستحقاقات، تقوم جهة أخرى باستغلال مخرجات الاجتماعات مع الادارة العامة، وتحويلها الى دعاية وحملة انتخابية سابقة لأوانها مُحاولةً إقحام الإدارة العامة لتمويه الشغيلة وإعطائها وعودا واهية وذلك بهدف النيل منها واستمالة أصواتها مقحمة دائما الإدارة العامة والمديريات التابعة لها.

وشدد المكتب النقابي في مراسلة توصلت هبة بريس بنسخة منها، على أن الفترة القصيرة والحساسة المتبقية عن موعد انتخاب مندوبي الأجراء تجعل كل النقابات المتواجدة بالمؤسسة تصطف عند نفس نقطة الانطلاق، خلافا لما يحاول البعض إيهام الإدارة العامة به، بل الأيام القليلة القادمة هي من ستكشف عن النقابة الأكثر تمثيلا.

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