ابراهيم غالي

الجزائر تايمز: مقتل جنرال جزائري خلال التحقيق معه في تسريب خبر تهريب بن بطوش

2021-05-27 / 4:10 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “الجزائر تايمز” أن سارع شنقريحة إلى الإعلان عن عزم المؤسسة العسكرية إحالة الكثير من الجنرالات إلى التحقيق على ضوء تسريب معلومات تهريب زعيم البوليساريو ابراهيم غالي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها، قتل مدير المركز الوطني للأرشيف العسكري الجنرال الهادي عمي وذلك أثناء التحقيق معه.

وأضافت الصحيفة، أن الجنرال المقتول حيث كان من بين عشرة جنرالات أخرين يتم تحقيق معهم والذين كانوا على علم بعملية تهريب زعيم البوليساريو ابراهيم غالي للعلاج في اسبانيا.

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تعليق واحد

  1. أصبح بن بطوش مجرم الحرب الإرهابي أهم من رتبة جنرال عند شنقريحة حتى وإن كلف ذلك قتل كل جنرالات الجزائر . أنصح شنقريحة بمحاسبة نفسه أولا وبإنزال القصاص بها فربما يكون التسريب قد خرج منه دون أن يشعر نظرا لسنه المتقدمة وحالته الصحية الحرجة . انشري يا هبة بريس.

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