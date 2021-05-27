البيضاء.. توقيف 5 أفارقة اختطفوا مواطنا من بلدهم وطالبوا أسرته بفدية

هبة بريس - الدار البيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، زوال أمس الأربعاء 26 ماي الجاري، من توقيف خمسة أشخاص ينحدرون من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد قام المشتبه فيهم باستدراج الضحية، الذي ينحدر بدوره من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى مدينة القنيطرة، قبل أن يعمدوا إلى اختطافه واحتجازه بشقة بحي “فرح السلام” بمدينة الدار البيضاء، علاوة على تصويره ومطالبة أسرته القاطنة خارج المغرب بفدية مالية.

وقد أوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيهم أقدموا على هذه الأفعال الإجرامية على خلفية قيام الضحية بتعريضهم للنصب والاحتيال، وذلك بعدما سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتهجيرهم بطريقة غير شرعية صوب إحدى الدول الأوروبية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1