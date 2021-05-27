وحيد خليلوزيتش يكشف القائمة النهائية للمنتخب الوطني

هبة بريس - القسم الرياضي

أعلن مدرب المنتخب الوطني المغربي وحيد خاليلودزيتش، اليوم الخميس , عن لائحة الاسود ، التي ستواجه منتخبي غانا وبوركينافاسو، في 8 و12 يونيو المقبل، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وفيما يلي لائحة “أسود الأطلس”:

حراسة المرمى: ياسين بونو ( إشبيلية ) منير المحمدي ( هاتاي سبور)- أنس الزنيتي)-) الرجاء)- رضا التكناوتي – الوداد)لخط الدفاع : رومان غانم سايس( وولفرهامبتون) – جواد يميق ( بلد الوليد)–أدم ماسينا ( واتفورد)-أشرف حكيمي (إنتر ميلان) – نايف أكرد – رين)- سفيان شاكلا ( خيطافي )- أشرف لزعز-أيوب العملود( الوداد)-سامي مايي( فيرنكفاروس)-

خط الوسط: سفيان أمرابط( فيورنتينا)- سليم أملاح ( سطانداردولييج)-أيمن برقوق( إينتراخت فرانكفورت)-عادل تاعرابت ( بنفيكا )-يحيى جبران( الوداد)-إلياس شاعر ( كوينز بارك رينجرز)

خط الهجوم:يوسف النصيري( إشبيلية)- –منير الحدادي ( إشبيلية)–سفيان رحيمي ( الرجاء)- أيوب الكعبي ( الوداد)- أشرف بنشرقي( الزمالك)- حكيم زياش( تشيلسي)- زكرياء أبو خلال (ألكمار)

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