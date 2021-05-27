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أمن الرباط يوقف ستينية بحوزتها 870 غراما من مخدر الكوكايين

2021-05-27 / 2:10 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 27 ماي الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 69 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد جرى توقيف المشتبه فيها لحظة وصولها لمدينة الرباط على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين، قادمة إليها من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية تفتيش حقيبتها الشخصية عن حجز 870 غراما من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى حجز هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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